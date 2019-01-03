Минобороны России обнародовало данные о российских военных, прошедших через Сирию
Боевой опыт в республике получили почти 70 тысяч военнослужащих из нашей страны, в том числе, 460 генералов. При этом данные о погибших не приводятся.
Согласно материалам ведомства, официальной даты начала российской военной операции в Сирии считается 30 сентября 2015 года, пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии14
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klukvik 03 января 2019 | 09:34
скоко это в рублях а не в генералах???
mayk19_10 03 января 2019 | 09:49
klukvik: на 70 тыщ военнослужащих-460 генералов..
Это по одному лампасному -на 152 чела...Это по одному генералу на мотострелковую роту ,што ли?
Всего же в России 130 генералов-это шо-треть из них в Сирии отслужила? А Путин говорил что там тока ВКС воюют? Соврал поди-как обычно?
Хотя Сирий то по Шойгу-три оказалось,да ещи их и три раза освобождали...
opiatnovyi63 03 января 2019 | 09:59
mayk19_10: Надо же! Генералов в РФ как во всех армиях мира! Может быть, не настоящие?
tag188 03 января 2019 | 09:34
Жаль, что не привели данные о том, сколько человек вернулись домой запаянными в аккуратные цинковые коробочки.
vikwlad 03 января 2019 | 09:48
Бойцы гитлеровского "Вермахта" тоже таким же образом получали боевой опыт.
sparky 03 января 2019 | 09:36
Похоже, что сейчас в российской армии генералы ротами командуют. А батальоны дают особо выдающимся.
yralez 03 января 2019 | 09:37
Потрясающе......вот бы еще за личный счет плешивого !
Тогда уж точно потрясающе.
tetriz 03 января 2019 | 09:40
Как-то абсолютно насрать.
prade 03 января 2019 | 09:47
Боевой опыт невозможно получать в бою террористами и вооруженной оппозицией. Правда, Минобороны России получило немного настоящего боевого опыта, когда столкнулся с армией США в Дайр аз-Заре. Но почему-то там о таком боевом опыте молчат, даже не признают.
vasya_von_smetankin 03 января 2019 | 09:55
Список убийц для будущего правосудия.
yakutt86 03 января 2019 | 09:58
Ну вот, по крайней мере сразу понятно, что они-там-были, либо они-там-есть. Никто ничего и не скрывает. Теперь терпящая агрессию Украина должна опубликовать список нескольких ТЫСЯЧ мифических российских ихтамнетов-невидимок, чтобы убедить весь мир в обоснованности своих завываний по поводу "российской агрессии".
j_partizan 03 января 2019 | 09:59
460 генералов
________
Численность генералов впечатляет, целый отряд.
anji70 03 января 2019 | 10:14
Обкатывают для дальнейших «учений».
samkos 03 января 2019 | 10:18
Позорный опыт участия в чужой гражданской войне на стороне зла.