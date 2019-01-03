Четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести после частичного обрушения дома в Магнитогорске
Подтверждена гибель 37 человек. Спасатели продолжают разбор завалов.
Следственный комитет в качестве основной версии по-прежнему рассматривает взрыв бытового газа.
Комментарии2
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vilingrad 03 января 2019 | 09:33
после частичного обрушения дома в Магнитогорске«
Это важно, что «частичного»! Ведь не весь дом обрушился, волноваться не о чем!
tanyaya 03 января 2019 | 09:52
А остальные жители, куда делись? Там 110 человек только прописано было. Где они?