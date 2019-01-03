В Магнитогорске сегодня начнут выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим при взрыве в жилом доме
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Согласно этим данным, семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – от 200 до 400 тысяч. Единовременная материальная помощь составит 10 тысяч рублей на человека. Чуть больше 30 тысяч власти собираются выделить на организацию похорон каждого погибшего.
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