В Магнитогорске сегодня начнут выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим при взрыве в жилом доме

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Согласно этим данным, семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие – от 200 до 400 тысяч. Единовременная материальная помощь составит 10 тысяч рублей на человека. Чуть больше 30 тысяч власти собираются выделить на организацию похорон каждого погибшего.