Молодежная сборная России по хоккею победила команду Словакии со счетом 8:3
Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) победила команду Словакии со счетом 8:3 в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Канаде.
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Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) победила команду Словакии со счетом 8:3 в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Канаде.
Комментарии3
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sunixyivchai 03 января 2019 | 09:17
Вот что делает божественный мельдоний!
sterhogolub 03 января 2019 | 09:35
Там наш «хоккеист» то не затесался среди молодежи?
oblom0011 03 января 2019 | 09:51
Канада гоу хоум...