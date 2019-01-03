Акции компании Тесла Илона Маска потеряли на торгах почти 7% по итогам среды

Инвесторов разочаровала отчётность компании, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло, несмотря на то, что Тесла отчиталась рекордным производством. В конце прошлого года производителю электромобилей удалось собрать почти 90 тысяч машин. Одновременно выросли поставки. Тесла также объявила о снижении цен на все свои модели на 2000 долларов. На это шаг компания пошла, чтобы компенсировать сокращение в США федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.