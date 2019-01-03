Акции компании Тесла Илона Маска потеряли на торгах почти 7% по итогам среды
Инвесторов разочаровала отчётность компании, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло, несмотря на то, что Тесла отчиталась рекордным производством. В конце прошлого года производителю электромобилей удалось собрать почти 90 тысяч машин. Одновременно выросли поставки. Тесла также объявила о снижении цен на все свои модели на 2000 долларов. На это шаг компания пошла, чтобы компенсировать сокращение в США федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.
Комментарии6
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begly_ 03 января 2019 | 09:12
Прикольная машина и стоит уже не дорого, но, нету к ней пока что доверия и нет в достатке станций обслуживания, хотя у нас в Палм Косте таких "штучек" можно встретить больше и больше.
oblom0011 03 января 2019 | 09:27
begly_:
Теслодрочеры отсосут также, как дрочеры Лемон Бразерс.
mr_samgin 03 января 2019 | 09:20
Надо начать скупать пока дёшево.
tag188 03 января 2019 | 09:32
Тесла также объявила о снижении цен на все свои модели на 2000 долларов. На это шаг компания пошла, чтобы компенсировать сокращение в США федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.
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Да они просто издеваются над россиянами. Как это можно снижать цены в новый год??!
Для дорогих россиян с 1 января приготовили рост НДС, акцизов, тарифов ЖКХ и тд.
vpu2011 03 января 2019 | 10:09
Тесла - лидер продаж в бизнес-сегменте.
Льготы уменьшили - цены снизили.
а любимый автоваз когда-нибудь снижал что-нибудь, кроме качества своих авто, даже после повышения галогов, чтобы хоть как-то компенсировать качество своих изделий?
poto_leg 03 января 2019 | 10:16
Вот беда таки, по миру пойдут ить, может скинемся?))