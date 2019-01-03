Президент США Дональд Трамп заявил, что получил прекрасное письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына

Глава государства провёл первую в этом году встречу со своим кабинетом, на которой также рассказал об угрозах войны в Азии и о выводе войск из Сирии.

Огромный постер с портретом Трампа в стиле сериала Игра Престолом и подписью «Санкции грядут» располагался на овальном столе во время встречи президента США с своим кабинетом на 12-й день частичной остановки работы правительства. Дональд Трамп заявил, что «будет держать правительство неработающим» так долго, как это нужно, но никак не прокомментировал постер на столе,. Ранее, в ноябре, Трамп твиттил такую же картинку про грядущие санкции, предупреждая Иран. Зато президент США в подробностях рассказал о «прекрасном письме» от северокорейского диктатора Ким Чен Ына, которое он получил, и заявил, что рассчитывает на вторую встречу со своим виз-а-ви и что двое установили очень хорошие отношения. Еще вчера, правда, Ким Чен Ын пригрозил, что нарушит обещание прекратить разработку ядерного оружия, если США не ослабят санкции. Трамп вчера объявил также, что если бы не их с Кимом встреча в Сингапуре, то произошла бы «большая жирная война в Азии».

Президент США также подтвердил, что войска из Сирии он будет выводить войска не одномоментно и в полном составе, а в течение четырех месяцев. Трамп также настаивал на том, что он уволил главу Пентагона Джима Мэттиса, несмотря на то, что сам объявил о его уходе на пенсию в твиттере и в СМИ было опубликовано письмо Мэттиса об отставке — глава Пентагона ушел именно из-за Сирии.

Вчера же состоялась закрытая встреча Трампа с лидерами Конгресса в Белом доме, на которой обсуждали возобновление работы правительства и бюджет.