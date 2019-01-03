В Алма-Ате должно пройти судебное разбирательство по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена

В Алма-Ате сегодня должно пройти главное судебное разбирательство по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Олимпийский призер погиб минувшим летом в центре родного города от рук автоворов.

На скамье подсудимых трое, каждому из них не более 25 лет. Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова обвиняют в краже, разбое и убийстве. Жанар Толыбаеву — в краже и недонесении о преступлении. В ходе предварительного слушания ее адвокат сообщил, что она беременна. Обе стороны просили запретить журналистам снимать процесс. Судья эту просьбу поддержал. Адвокат матери погибшего Нурлан Устемиров попросил вернуть дело на дополнительное расследование. По его мнению, есть основания полагать, что преступление могло быть заказным, а значит, задержаны не все фигуранты. Защита обвиняемых, напротив, утверждает, что нет никаких признаков того, что убийство произошло преднамеренно. Судья в пересмотре дела отказал.

Напомню, 25-летний фигурист скончался в июле от потери крови после ножевого ранения. По версии следствия, это произошло в ходе потасовки, когда спортсмен застал неизвестных при попытке украсть зеркала с его машины.

Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана, бронзовым призером зимней Олимпиады-2014, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года.