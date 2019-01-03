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09:00, 03 января 2019

Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске выросло до 37-ми человек

Продолжают искать четверых жителей дома, в котором по версии Следственного комитета взорвался газ. Большинство жертв опознано, в их числе трое детей.

Спасатели минувшей ночью извлекли из-под завалов тела ещё 5 жителей рухнувшего подъезда дома в Магнитогорске. Печальный список увеличился до 37-ми человек. В нём шестеро детей. Более 20-ти погибших опознали. Работы на месте дома, подъезд которого по версии следствия обрушился из-за взрыва газа, идут уже четвёртые сутки. Спасатели разбирают завалы как вручную так и с помощью спецтехники. Работы периодически останавливают, поскольку остаётся угроза обрушения нескольких подъездов по соседству с рухнувшим. Людям, которые в них живут, дадут сегодня возможность зайти в свои квартиры и забрать необходимые вещи. Как это было накануне. Людей запускают на полчаса два раза в день. Больше нельзя, поскольку остаётся угроза обрушения конструкций. Жильцов запускают в присутствии полицейских во избежание мародёрства, отметили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области. Состояние всех госпитализированных в больницы Магнитогорска, а также Челябинска и Москвы, стабильное, сообщили в региональном Минздраве. Импровизированный мемориал на месте трагедии за сутки пополнился десятками игрушек и множеством цветов, передает челябинский портал 74.ру

Подтверждений версии теракта в жилом доме Магнитогорска, о возможности которого накануне сообщали несколько уральских СМИ, нет, заявили в Следственном комитете. На благотворительный счёт помощи семьям погибших и пострадавшим поступило уже больше семи миллионов рублей.

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