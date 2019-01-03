В Лувре установлен рекорд по числу посетителей

В прошлом году там побывали более 10 миллионов человек, сказал директор парижского музея Жан-Люк Мартинез. Это произошло впервые в истории Лувра и возможно впервые в истории музеев, сказал Мартинез. Его слова приводит агентство Франс-пресс. По мнению директора музея, рекорд удалось побить, благодаря новому наплыву туристов после спада посещаемости, который наблюдался после атак во французской столице.

