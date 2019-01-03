Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества успешно приземлился на обратной стороне Луны
Об этом сообщает государственное информационное агентство «Синьхуа». Посадка состоялась в половине шестого утра по московскому времени. Беспилотный зонд прилунился в самом большом кратере на обратной стороне спутника Земли.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ze_danil 03 января 2019 | 08:35
русофобы
ura_123 03 января 2019 | 08:41
А чё они с собой не взяли Рогозина с Дудуком,двух дудуков посмотреть на следы высадки американцев на луну?