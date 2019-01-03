Пол Уилан, задержанный по подозрению в шпионаже в Москве, по всей вероятности, является гражданином Канады

Об этом сообщает телеканала CBC. По его данным, консульские службы сообщили, что осведомлены о задержании канадского гражданина в Москве по подозрению в шпионаже. Прежде сообщалось, что Уилан американец.

Тем временем, источник сайта «Росбалт» в спецслужбах рассказал о том, как проходила операция по задержанию. По его данным, в гостинице «Метрополь» Пол Уилан получил электронный носитель с засекреченным списком сотрудников одного из ведомств. После этого в номер ворвались сотрудники ФСБ, подозреваемого задержали.