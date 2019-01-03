Пол Уилан, задержанный по подозрению в шпионаже в Москве, по всей вероятности, является гражданином Канады
Об этом сообщает телеканала CBC. По его данным, консульские службы сообщили, что осведомлены о задержании канадского гражданина в Москве по подозрению в шпионаже. Прежде сообщалось, что Уилан американец.
Тем временем, источник сайта «Росбалт» в спецслужбах рассказал о том, как проходила операция по задержанию. По его данным, в гостинице «Метрополь» Пол Уилан получил электронный носитель с засекреченным списком сотрудников одного из ведомств. После этого в номер ворвались сотрудники ФСБ, подозреваемого задержали.
Комментарии2
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post_v 03 января 2019 | 08:34
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков, -
Жил в гостинице "Советской" несоветский человек.
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Щелкал носом - в ем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив:
Клуб на улице Нагорной - стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок - стал похож на грязный склад,
Искаженный микропленкой, ГУМ - стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
(Владимир Высоцкий)
neon999 03 января 2019 | 08:41
А руки в ультрафиолете не сфотографировали ?
Почему не выложили видеосъемки, как из карманов извлекается «электронный носитель»?
Сечинские фсб-шнеки все-таки более зрелищно работают !