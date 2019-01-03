Скончался певец Крис Кельми

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, артист умер в своём доме в Нарофоминском районе Подмосковья. Крису Кельми было 63 года.

Музыкант был основателем групп !"Високосное лето" и «Рок-ателье», а также участником группы «Автограф». Его самые известные песни «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Усталое такси».

Продюсер Евгений Фридлянд отметил в интервью агентству ТАСС, что Кельми не скрывал своих проблем с алкоголем. Недавно он говорил, что собирается лечиться от зависимости.