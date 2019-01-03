Евгений Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписями в поддержку жителей Магнитогорска

Нападающий хоккейного клуба «Питсбург Пингвинс» сделал это во время встречи с «Нью-Йорк Рейнджер». На его коньках были надписи «Магнитогорск всегда в моём сердце» и «Магнитогорск, мы с тобой».

Евгений Малкин родился в Магнитогорске. Он – воспитанник хоккейной школы местного «Металлурга».