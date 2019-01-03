Евгений Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписями в поддержку жителей Магнитогорска
Нападающий хоккейного клуба «Питсбург Пингвинс» сделал это во время встречи с «Нью-Йорк Рейнджер». На его коньках были надписи «Магнитогорск всегда в моём сердце» и «Магнитогорск, мы с тобой».
Евгений Малкин родился в Магнитогорске. Он – воспитанник хоккейной школы местного «Металлурга».
Комментарии2
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unprejudiced 03 января 2019 | 08:39
Кто и зачем распространяет фейки о происходящем в Магнитогорске, в материале КП.ру.
«Во взорванном доме обнаружили гексоген», «разыскивается подозреваемый в теракте в Магнитогорске», «в городе с боем ликвидировали террористов, перевозивших взрывчатку на Газели»… Только что созданные аккаунты от имени местных жителей в соцсетях разгоняют откровенную ересь, ее подхватывают, раскручивают до уровня сенсации и даже подают как новость отдельные СМИ…
Я работал на десятках терактов и ЧП, знаю по опыту, что любую крупную трагедию сопровождает вал слухов и домыслов от новоявленных «экспертов» и офисных пинкертонов. Раньше, как правило, в этом не было злого умысла — лишь желание словить хайп на громкой теме. Однако в последние годы «фейк-поддержка» — будь то «Зимняя вишня» или расстрел школьников в Керчи — приобретает профессиональный, промышленный масштаб, за которым совершенно отчетливо торчат уши украинских спецслужб.
Главный лейтмотив — «от нас скрывают правду». Хотя в век, когда письмо с континента на континент доходит за секунду, а видеокамера есть в любой зажигалке, утаить городские бои невозможно. Но профессиональные фейкометы играют на чувствах, а не на фактах, из раза в раз оттачивая новые методы гибридной войны. Схема совсем не затратная. Можно методично «закладывать бомбы» в торговые центры и железнодорожные вокзалы, нанося экономический ущерб. А можно вбрасывать слухи через соцсети. Их с радостью подхватывает русофобствующий сегмент Интернета, клонируя одинаковые сообщения. И в итоге «легализуют» украинские журналисты.
Курирует такие диверсии 72 Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) украинских сил специальных операций.
compare 03 января 2019 | 08:43
ханжа,ваш "малкин-чалкин"...если бы он взял,и просто помог материально,вмиг обнищавшим людям,а это...слов нет...еще бы на пятой точке написал-лучше видно было бы...тьфу!