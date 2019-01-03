Под завалами в Магнитогорске по последним данным нашли 37 погибших
Большинство из них опознаны. В списке жертв шестеро детей. Продолжаются поиски ещё четырёх человек. В МЧС региона заявили, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания. Вместе с тем, в региональном управлении Министерства сказали, что сегодня жители квартир, примыкавших к рухнувшему подъезду, временно пустят домой, чтобы они забрали необходимые вещи.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.