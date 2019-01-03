В Подмосковье умер певец Крис Кельми
Музыкант скончался в своем доме в Наро-Фоминском районе 1 января, но об этом стало известно только накануне вечером. По словам источника ТАСС, причина смерти устанавливается, но уже ясно, она не связана с криминалом. Кельми было 63 года.
Крис Кельми был автором и исполнителем таких хитов, как «Усталое такси», «Ночное рандеву», а также «Замыкая круг»:
Кельми был также автором музыки к мультфильму «Пес в сапогах».
Комментарии2
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lenin3 03 января 2019 | 08:15
Ночное рандеву замкнуло круг.Остался только час разлуки...
aom 03 января 2019 | 08:26
Жаль, очень. Был талантливый.