В Японии сегодня завершится допрос экс-главы Nissan

Карлоса Гона обвиняют в сокрытии примерно половины своих доходов.

Срок прокурорских допросов Карлоса Гона наконец истекает – его непрерывно допрашивали в токийской тюрьме начиная с 30 декабря, сообщает газета Asahi. Обычно в таких случаях посещение адвоката не предусмотрено, но в этот раз защита смогла добиться изменения правил.

Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были арестованы в середине ноября по подозрению в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, во время работы главой совета директоров Nissan Гон задекларировал только половину из выплаченной ему суммы в размере около 90 миллионов долларов. Позднее добавился еще один эпизод со схожими обвинениями. Келли в итоге отпустили под залог свыше 600 тысяч долларов, а Гону пришлось встретить новый год в тюрьме, где он пробудет как минимум до 11 января.

Гон и его соратник Келли свою вину в преступлении не признают.