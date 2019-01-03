Богатейшие люди России, по подсчетам Bloomberg, потеряли за год почти 6 миллиардов долларов

Однако есть и те, кто смог приумножить свои капиталы.

В списке пятисот богатейших людей планеты, который опубликовало Bloomberg, оказалось 25 россиян. Судя по данным, приведенным агентством, прошедший год оказался для них не самым успешным. Увеличить свое состояние смогли лишь девять человек. Больше других – гендиректор «Лукойла» Вагит Алекперов, и совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко – каждому из них удалось приумножить свои активы примерно на три миллиарда долларов.

Такая же сумма указана напротив имени Виктора Вексельберга. Только не со знаком «плюс», а с «минусом» — владелец «Реновы» в минувшем году потерял больше чем любой другой российский бизнесмен. Расходы превысили доходы и у генерального директора «Норильского Никеля» Владимира Потанина, однако это не помешало ему возглавить список богатейших людей страны. Bloobmerg оценило его состояние почти в 20 миллиардов долларов. Впрочем, в общемировом рейтинге Потанин всего лишь 37-ой. Первый, с гигантским отрывом от остальных, основатель «Амазон» Джефф Безос.

Хуже всех в общемировом рейтинге закрыл прошедший год Марк Цукерберг. Состояние основателя Facebook сократилось на 20 миллиардов долларов, однако он остался в списке топ-10-ти богатейших людей планеты.