Американца Пола Уилана ФСБ задержала сразу после получения электронного носителя с данными, которые содержат гостайну

Об этом пишет Росбалт. Уилана подозревают в шпионаже, он вину не признаёт.

При задержании у Пола Уилана нашли флеш-карту с секретной информацией. Это был список всех сотрудников одного из засекреченных ведомств, сообщил Росбалту источник в спецслужбах. Электронный носитель гражданин США получил от некоего россиянина, с которым встретился в гостинице Метрополь в центре Москвы. Этого человека Уилан якобы знал уже давно. Он не раз пытался его завербовать и использовать в качестве агента для получения информации о штатном составе разных ведомств и служб, утверждает собеседник Росбалта. Операцию сотрудники ФСБ провели в пятницу спустя 5 минут после получения Уиланом секретных данных. Задержанный американец в прошлом морской пехотинец, участник боевых действий в Ираке, рассказал источник в спецслужбах. По его словам Уилан 10 лет вербовал россиян на сайтах и форумах в интернете. В Москве встречался с теми, с кем завязал знакомство в сети. У них американец дальше цитата по Росбалту «за бутылочкой пытался выяснить есть ли сведения, которые интересуют спецслужбы США. Затем завязывал тесную дружбу и даже бывал на семейных праздниках, рассказал источник агентства.

Пол Уилан был арестован в Москве накануне Нового года. Его защита намерена обжаловать решение суда. Уилан по словам его брата в российскую столицу прилетел на свадьбу друга.