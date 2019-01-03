Американца Пола Уилана ФСБ задержала сразу после получения электронного носителя с данными, которые содержат гостайну
Об этом пишет Росбалт. Уилана подозревают в шпионаже, он вину не признаёт.
При задержании у Пола Уилана нашли флеш-карту с секретной информацией. Это был список всех сотрудников одного из засекреченных ведомств, сообщил Росбалту источник в спецслужбах. Электронный носитель гражданин США получил от некоего россиянина, с которым встретился в гостинице Метрополь в центре Москвы. Этого человека Уилан якобы знал уже давно. Он не раз пытался его завербовать и использовать в качестве агента для получения информации о штатном составе разных ведомств и служб, утверждает собеседник Росбалта. Операцию сотрудники ФСБ провели в пятницу спустя 5 минут после получения Уиланом секретных данных. Задержанный американец в прошлом морской пехотинец, участник боевых действий в Ираке, рассказал источник в спецслужбах. По его словам Уилан 10 лет вербовал россиян на сайтах и форумах в интернете. В Москве встречался с теми, с кем завязал знакомство в сети. У них американец дальше цитата по Росбалту «за бутылочкой пытался выяснить есть ли сведения, которые интересуют спецслужбы США. Затем завязывал тесную дружбу и даже бывал на семейных праздниках, рассказал источник агентства.
Пол Уилан был арестован в Москве накануне Нового года. Его защита намерена обжаловать решение суда. Уилан по словам его брата в российскую столицу прилетел на свадьбу друга.
Комментарии6
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j_partizan 03 января 2019 | 08:23
С американцами всё понятно, но откуда в России столько граждан, которые готовы с ними сотрудничать в шпионской деятельности?
Предположу, что пример предательства интересов страны и народа подаёт Власть.
andreyoo 03 января 2019 | 08:30
j_partizan: но откуда в России столько граждан, которые готовы ...
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'Столько' это сколько?
j_partizan 03 января 2019 | 08:44
andreyoo:
Предположу, что с момента распада СССР это тысячи. В основном вывозились и продавались наши новейшие разработки, в том числе в области микроэлектроники.
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 08:38
j_partizan: Т.е. тебе стать предателем родины пример дала власть! А почему мне она не дала пример предательства интересов страны и народа? Значит нужно написать письмо Вовке, чтобы он поактивнее работал с теми гражданами, которые не желают предавать родину и народ!
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 08:34
....приехал на свадьбу к закадычному другу Штырьляцу, но потерялся в московских джунглях, а тут ещё подлые гэбисты подсунули в карманЫ секреты России! Ай-яй-яй какие бессовестные гэбисты, нет чтобы довести американского гостя до его посольства или посадить на самолёт до Вошьинтанго, так они ещё суют ему секреты и скручивают белые ручки! Срочно ввести дополнительные санкции против российского произвола!
ura_123 03 января 2019 | 08:45
v_ochko_danko1: А ты в курсах,шо на флешке был также секретный мультик показанный путэным всей стране по всем зомбоящикам правоскрепной?