Спасатели продолжают искать четырех человек, несмотря на угрозу обрушения жилого дома в Магнитогорске

Погибли 37 человек, 22 из них опознаны. Утром 31 декабря обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа. Жители города принесли к месту трагедии цветы и свечи.