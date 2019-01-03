Спасатели продолжают искать четырех человек, несмотря на угрозу обрушения жилого дома в Магнитогорске
Погибли 37 человек, 22 из них опознаны. Утром 31 декабря обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа. Жители города принесли к месту трагедии цветы и свечи.
Комментарии1
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neon999 03 января 2019 | 08:45
Завал от одного подъезда четыре дня не разберут.
Зато морды у мчс-овского начальства откормленные.