Приостановка работы правительства США может затянуться на несколько недель

Этого не исключил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. По его словам, на встрече руководства обеих партий в Конгрессе с президентом Дональдом Трампом прогресса не было. Переговоры продолжатся завтра. Часть федеральных ведомств США не работают уже почти две недели, поскольку не принят бюджет из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.