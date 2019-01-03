Приостановка работы правительства США может затянуться на несколько недель
Этого не исключил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. По его словам, на встрече руководства обеих партий в Конгрессе с президентом Дональдом Трампом прогресса не было. Переговоры продолжатся завтра. Часть федеральных ведомств США не работают уже почти две недели, поскольку не принят бюджет из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Комментарии1
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zemljanka 03 января 2019 | 07:53
Эффективный менеджер справляется.
Рыжий, рыжий, сорок пятый