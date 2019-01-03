Дональд Трамп заявил, что распад СССР был связан с вводом советских войск в Афганистан

По словам президента США, из-за боевых действий в этой стране Советский Союз «обанкротился». На заседании с министрами в Белом доме Трамп сказал, что Америка тратит на Афганистан миллиарды долларов, и что воевать там с боевиками должны соседние страны. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных.