Дональд Трамп заявил, что распад СССР был связан с вводом советских войск в Афганистан
По словам президента США, из-за боевых действий в этой стране Советский Союз «обанкротился». На заседании с министрами в Белом доме Трамп сказал, что Америка тратит на Афганистан миллиарды долларов, и что воевать там с боевиками должны соседние страны. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных.
Комментарии11
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cromwel 03 января 2019 | 07:44
Пусть ваш Трамп не свистит. Распад обусловлен тем что к власти пришел подонок Горбачёв
opiatnovyi63 03 января 2019 | 08:06
cromwel: К чему так возвеличивать Горбачёва?
tag188 03 января 2019 | 07:48
Трамп забыл еще сказать, что Россия абсолютно не учится, и как по копирке повторяет все ошибки позднего СССР. Тот же ввод войск в Сирию, те же санкции и та же гонка вооружений со всем цивилизованным миров, взваленная на чахлую российскую экономику.
ostapba 03 января 2019 | 07:49
Тоже мне новость...
Только недоумки сомневаются в этом..
А на грабли наследники застойного вождя вступили уже и дважды, для фарсу и для комедии даже..
ostapba 03 января 2019 | 07:57
......10 декабря 1979 года Брежнев и его ближайшие соратники приняли решение о спецоперации по смене власти в Афганистане и о вводе советских войск в эту страну, что стало началом многолетнего участия СССР во внутриафганском конфликте. Существуют мнения, что Брежнев не ожидал развития столь широкомасштабного конфликта:
… дядя мой звонил ежедневно Дмитрию Устинову и, употребляя общепринятый фольклорный диалект, спрашивал: «Когда эта … война кончится?». Злясь и краснея, генеральный секретарь кричал в трубку: «Дима, ты же мне обещал, что это ненадолго. Там же наши дети погибают!»
— Любовь Брежнева, племянница Л. И. Брежнева[118]
После советского вторжения в Афганистан, на которое решился Брежнев, Запад ввёл секторальные санкции в отношении СССР, наиболее чувствительные из которых коснулись газоэкспортной отрасли: Советскому Союзу перестали поставлять трубы большого диаметра и компрессоры для газопроводов....
Даже..
zemljanka 03 января 2019 | 07:57
Так и до революции доберётся...
И до Великого Чингиза.
sasass 03 января 2019 | 07:58
СССР погубила наркота попершая в страну в цинковых гробах и если пиндосы уйдут , то будет намного страшнее , чем тогда...
compare 03 января 2019 | 07:59
cromwel: ты бы,да еще по-другому сказал! ты-то,сопля зеленая,конечно знаешь,что и почему...ох,до чего же вы тупые!(как любил ныть один полусатир)
post_v 03 января 2019 | 08:03
Максим Шевченко воспоминал о жизни в СССР – говорил, что его дедушка получал тогда пенсию в 30 раз больше, чем зарплата у нынешнего доктора наук, и что военные квартплату вообще не платили….
Может, поэтому СССР рухнул?
opiatnovyi63 03 января 2019 | 08:09
Трамп прав, но отчасти..СССР развалился как обычная классическая империя, просто пришло его время распада и ухода в историю.
attestat 03 января 2019 | 08:26
Похоже, строит планы по превращению США в СССР, поэтому и выводит войска из Сирии. Афганистан - это ведь единственное, что не позволило государству рабочих и крестьян, на тысячи лет оставаться самым передовым государством на земле.