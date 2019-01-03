ФСБ подготовила план антитеррористической защиты храмов
Их предлагается оборудовать тревожными кнопками, системами оповещения и видеонаблюдения, а также противотаранными устройствами. Все организации должны будут охраняться сотрудниками общественных объединений. Кроме того, в опубликованном документе говорится, что храмы разделят на три категории с разными степенями защиты в зависимости от площади и числа прихожан.
Комментарии6
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pusto1 03 января 2019 | 07:40
правильно. Решетки, негрючие двери, противотараны :))) очень скрепно.
lenin3 03 января 2019 | 08:12
pusto1: дык,вот для чего Бутырку от зэков освобождают:там теперь храм будет))) И оборудовать ничего не надо,все готово...
begly_ 03 января 2019 | 07:47
Лучше бы ФСБ подготовили план антитеррористической защиты многоэтажек от подрыва их "газом".
opiatnovyi63 03 января 2019 | 07:55
К чему бы ЭТО? Неужели ожидается всеобщее помешательство на храмах или в храмах?
zemljanka 03 января 2019 | 08:00
opiatnovyi63: Бог им все дал.
Тревожатся, чтобы не забрал...
sasass 03 января 2019 | 08:02
Где , интересно все это найдут , китайское одноразовое ставить будут , что ли...