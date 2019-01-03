Подозреваемый в шпионаже американец был задержан в гостинице «Метрополь» при получении секретных сведений
Подозреваемый в шпионаже американец был задержан в гостинице «Метрополь» при получении секретных сведений. Это флеш-карта со списком всех сотрудников одного из российских ведомств, сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах. Утверждается, что гражданин США Пол Уилан вел разведывательную деятельность в течение 10 лет.
Бывший морпех был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ. Его брат рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга.
Комментарии11
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rifles 03 января 2019 | 07:36
А передал флешку,пригласивший этого морпеха на встречу, сотрудник ФСБ?
oblom0011 03 января 2019 | 07:56
rifles:
ФСБ арестовывая шпиона глумится над пендоснёй, сажающей Барнаульских шлюх, типа Бутиной...
mobile_actor 03 января 2019 | 07:42
Хорошо еще, что не папку с документами передавал.
zemljanka 03 января 2019 | 07:48
Попал.
ihor_syvoryj 03 января 2019 | 07:55
Электронная почта, ВПН - не-а, не знаем!
pna 03 января 2019 | 08:05
ihor_syvoryj: Электронная почта оставляет следы
compare 03 января 2019 | 07:56
явно,"росстат" был весь ,во всей красе,на "флешке тайной")))
ostapba 03 января 2019 | 07:59
????а телефонную книгу в киоске ему слабо купить??
На митинском рынке, а то и на "горбушке" даже??
opiatnovyi63 03 января 2019 | 08:02
Все списки давно уже рассекречены..Даже грушников знают в лицо!
ostapba 03 января 2019 | 08:02
В гостиннице Метрополь совершенствовал свои гомосексуальные навыки и Никонор Кузнецов..
И навыком владениея языком и с завязыванием нужных контактов даже..
isnovvanaarene 03 января 2019 | 08:08
Тьфу, б..