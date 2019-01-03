Подозреваемый в шпионаже американец был задержан в гостинице «Метрополь» при получении секретных сведений. Это флеш-карта со списком всех сотрудников одного из российских ведомств, сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах. Утверждается, что гражданин США Пол Уилан вел разведывательную деятельность в течение 10 лет.

Бывший морпех был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ. Его брат рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга.