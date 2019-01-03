Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на обратной стороне Луны
Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. «Чанъэ-4» является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода.
Комментарии9
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payalnick 03 января 2019 | 07:45
В ленте две новости рядом:" китайский космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны" , "ФСБ подготовила план антитеррористической защиты храмов"
begly_ 03 января 2019 | 07:45
Ну вот зачем на обратной?, чтобы и китайцам не поверили, что они там были?
Ну и садитесь тут, где видно. Вы же не по большой нужде на присядки садитесь, чтобы стесняться.
zemljanka 03 января 2019 | 07:46
Рогозин давно освоил обратные стороны всех планет-гигантов и карликовых звёзд...
cromwel 03 января 2019 | 07:47
Нашего бы Рагузина ткнуть рожей в эту заметку. Вот чего страны добиваются Когда хотят, а не аилят. И не свистят по телевизору о наших планах
sokal123 03 января 2019 | 07:52
cromwel: Они хотят найти земли для переселения . На обратной стороне есть место и для китайцев.
epynda 03 января 2019 | 07:56
Странно.....
Пол-века назад, вроде бы, американцы были на Луне...
Вскоре мы все увидим,ЧТО и КАК надо делать с ЛУНОЙ и на ЛУНЕ !!!
klukvik 03 января 2019 | 08:02
Россия ответила взрывом газового баллона в Газели
wertzuwachs 03 января 2019 | 08:26
Надо срочно нарисовать мультик, как наши высаживаются на Плутон. Будет новогодним подарком всем россиянам в следующем году.
yur7287 03 января 2019 | 08:32
Китай прёт, скоро уделает и нас, и самую мощную экономику, многие смеются над их электроникой, а у них телефоны легко конкурируют с самсунгом и айфоном, а по цене уже давно уделали, да вся продукция стала на порядок выше.