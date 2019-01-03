Опознаны 22 жертвы обрушения части дома в Магнитогорске, среди них три ребенка. В МЧС сообщили, что угроза обрушения сохраняется. За последние два часа нашли тела четырех человек. Число жертв выросло до 37.

Утром 31 декабря обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа. Жители города принесли к месту трагедии цветы и свечи.