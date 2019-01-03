Певец Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Наро-Фоминском районе Московской области
Артисту было 63 года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Уходит поколение русского рока, сказал «Эху» музыкальный критик Артемий Троицкий.
В настоящее время устанавливается причина смерти, однако криминальной составляющей в ней нет", — сказал собеседник ТАСС
Комментарии1
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pusto1 03 января 2019 | 07:27
ночное рандеву на бульваре роз. Пусть земля будет тебе пухом.