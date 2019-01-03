Певец Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Наро-Фоминском районе Московской области

Артисту было 63 года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Уходит поколение русского рока, сказал «Эху» музыкальный критик Артемий Троицкий.

В настоящее время устанавливается причина смерти, однако криминальной составляющей в ней нет", — сказал собеседник ТАСС