Целый ряд улиц в центре Москвы, перекрытых из-за новогодних праздников, вновь откроют для автомобильного движения

Тверская улица, которую столичные власти сделали главным местом празднования Нового года, станет полностью доступной для машин с 18:00. В это же время ограничения снимут и с улиц Моховая и Охотный Ряд, а также Театрального проезда. Чуть позже — в 9 вечера — для автомобилей откроют прилегающие к Тверской переулки. А уже в 8 утра водители смогут проехать по улице Ильинка. Основные новогодние гуляния завершились накануне. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» москвичи и гости столицы могли посмотреть праздничные концерты, поучаствовать в мастер-классах, а также интеллектуальных играх. Всего, как передает агентство «Интерфакс», только на Тверской улице было проведено более 2 тысяч мероприятий. Сейчас там демонтируют праздничные конструкции.

Тверская улица и ряд прилегающих к ней переулков были закрыты для автомобилей с 29 декабря.