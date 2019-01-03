Российские миллиардеры потеряли за год почти 6 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg. Экономист Сергей Алексашенко считает, что это связано с ценами на природные ресурсы и санкциями.

Алексашенко добавил, что список потерь миллиардеров может меняться в зависимости от того, что кто-то кому-то чего-то продал или куда-то уехал и поменял резиденцию.