Аэропорт Магадана оказался перед угрозой закрытия с сегодняшнего дня. Медики требовали повысить им зарплату согласно майским указам Путина.

Проблемы финансирования отрасли обсуждались 25 декабря на заседании областной думы. Депутат и глава магаданского аэропорта Сергей Замараев сообщил о получении письма от главврача «Авиамедицины» Андрея Тхора. Тот пригрозил прекратить предоставление услуг в медпункте аэропорта Магадана, если не будут изменены условия договора «в части оплаты» в соответствии с майскими указами президента. В этом случае, без обслуживания останутся пассажиры, а работники аэропорта не смогут пройти предсменный контроль. Тем самым деятельность аэропорта была бы заблокирована, передает интернет-издание «Сибирь.Реалии».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подтвердил, что средств ОМС не хватает на выполнение всех указов главы государства. Но с учетом перерасчета были выделены дополнительные деньги из федерального бюджета. Они доведены до всех медучреждений. По мнению главы региона, главврач занял «не очень конструктивную позицию», с которой «надо разбираться».

Проверку по данному факту уже провела областная транспортная прокуратура. По итогам там сообщили РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ», что главный врач «Авиамедицины» отозвал свое письмо о расторжении договора с аэропортом Магадана.