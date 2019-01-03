Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 37
За последний час спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек. Остается неизвестной судьба еще четырех жильцов, сообщили в МЧС. Рано утром 31 декабря обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. В Следственном комитете заявили, что приоритетной версией является взрыв бытового газа.
Комментарии2
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tanyaya 03 января 2019 | 07:07
Их просто никто не спасал. Приехал Путин, они ему рапортнули и пошли водку пьянствовать - дело сделано.
А теперь опохмелились и пачками трупы достают замерзшие.
Проклятие вам, уроды!
begly_ 03 января 2019 | 07:07
Кто то наверное кайфует от того, что выкладывает труп за трупом. А иначе зачем?