Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 37

За последний час спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек. Остается неизвестной судьба еще четырех жильцов, сообщили в МЧС. Рано утром 31 декабря обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. В Следственном комитете заявили, что приоритетной версией является взрыв бытового газа.