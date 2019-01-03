Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 37
За последний час спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек. Остается неизвестной судьба еще четырех жильцов, сообщили в МЧС. Рано утром 31 декабря обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. В Следственном комитете заявили, что приоритетной версией является взрыв бытового газа.
Комментарии2
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opiatnovyi63 03 января 2019 | 06:57
Чем не теракт?
tanyaya 03 января 2019 | 07:04
Причем теракт, организованный МЧС и другими государственными структурами.
Путин приехал, ботоксом там отсветился и вся бригада МЧС дружно пошла отмечать Новый Год. В теплых палаточках. В то время, как травмированные люди мучительно умирали час за часом на холодных камнях завалов.