Криштиану Роналду первым в мире набрал в «Инстаграме» 150 миллионов подписчиков

Португальский нападающий «Ювентуса» стал самым популярным человеком в этой соцсети в октябре, напоминает британская газета «Индепендент». Тогда он оттеснил на второе место американскую певицу Селену Гомес, у которой сейчас 144 миллиона подписчиков. На третьем месте еще одна певица из США – Ариана Гранде. Из футболистов больше 100 миллионов подписчиков у Неймара и Лионеля Месси.