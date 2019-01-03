В Ленинградской области мужчина погиб при запуске фейерверков. Как сообщили в СК, в поселке Бугры 30-летний житель поджег специальную трубу для фейерверков длиной 60 см и диаметром 25 см, а затем наклонился на ней, чтобы посмотреть, почему она не работает. В результате он получил смертельные травмы.