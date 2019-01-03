Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств. Это произошло 28 декабря в гостинице «Метрополь», сообщил источник «Росбалта». По его словам, Пол Уилан вел разведывательную деятельность в течение 10 лет. Накануне в СИЗО «Лефортово» его посетил посол США Джон Хантсман. Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Комментарии12
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opiatnovyi63 03 января 2019 | 06:37
Список сотрудников ГРУ?
jetsam 03 января 2019 | 06:46
opiatnovyi63:
аж весь список - петров, боширов. и их мирские кликухи.
ксерокопия.
aleko_1 Александр Королев 03 января 2019 | 06:45
Я думал, в наше время их посылают по емэйлу и пр. Скорее всего ему их всучили написанным на какой нибудь обертке на свадебном подарке , о чем он и не подозревал
begly_ 03 января 2019 | 06:58
aleko_1:
По емэйлу можно послать куда подальше, а отправить секрет только свитком с бантиком, на ленточках которого пишут "Совершенно секретно".
eduard1958 03 января 2019 | 06:53
Список пригожинских троллей? Неужели эта шваль числится при каком - то ведомстве?
begly_ 03 января 2019 | 06:55
А интересно Шрёдер такие секретные списки газовой трубой в Германию отправляет или везет самолетом ручной кладью?
cromwel 03 января 2019 | 06:56
Очень сомневаюсь чтобы современной разведке использовали врованные списки сотрудников на бумаге! Осталочь еще у него в кармане фотоальбом сотрулников ГРУ найти! Это какой-то бред и средневековый метод. Помоему даже в прошлом веке и то уже на микропленку переснималм. Этот список могли подсунуть во что угодно, хоть в обертку от колбасы в гастрономе.
alex_d 03 января 2019 | 07:03
cromwel: а кто сказал,что на бумаге? это вы сами придумали, в истерических попытках отмазать своих кумиров...
pionerka Зинаида Сацкая 03 января 2019 | 07:01
Какой же он засекреченный, если в руках геополитического соперника? Опять провал?
alex_d 03 января 2019 | 07:05
pionerka: ну конечно провал, вы совершенно правы!
если в сша задерживают нашего шпиона - это наш провал. если у нас задерживают американского шпиона - это тоже наш провал.
вообще - гадкая россия всегда проваливается, независимо от фактов. зачем факты, если есть ненависть хомячков к своей стране...
chapter_2 03 января 2019 | 07:09
Что может скрываться за словами "список засекреченных сотрудников одного из ведомств"? Список может состоять из 2-х фамилий, а может содержать и все до единой фамилии "засекреченных сотрудников одного из ведомств".
Гражданину США могли подбросить список (как подбрасывают патроны, наркотики и пр.), состоящий из фамилий Баширов и Петров. Эти ребята разве уже перестали быть секретными сотрудниками?
Арестованы ли российские поставщики засекреченного списка? Кто они - эти вредители? Или их уже сожгли живыми в печи крематория?
osal 03 января 2019 | 07:10
Уточнено, списки на бересте Х век, передавал их робот "Борис", но его не стали задерживать.