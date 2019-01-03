Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины. Число погибших достигло 36, сообщили в МЧС.

Еще пять человек остаются пропавшими без вести. Утром 31 декабря обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа. Жители города принесли к месту трагедии цветы и свечи.