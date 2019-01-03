Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины. Число погибших достигло 36, сообщили в МЧС.
Еще пять человек остаются пропавшими без вести. Утром 31 декабря обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа. Жители города принесли к месту трагедии цветы и свечи.
Комментарии1
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tanyaya 03 января 2019 | 06:58
Как подорванные эти горе-спасатели целый день вытаскивают замороженные трупы.
Извините за бестактность, господа похоронная команда, а что вам мешало ещё 31-го декабря вытащить этих людей живыми? Что вам мешало развернуть по периметру завалов тепловые пушки, чтобы эти люди не замёрзли насмерть? Эти люди, заметьте, платят налоги, из которых вы получаете свою нехилую зарплату. И платят их именно за свое спасение, а не не заморозку насмерть. Что вам мешало выполнить работу, за которую вы получаете деньги налогоплательщиков?
Приезд Путина и Бастрыкина? Желание нажраться в Новый год? Что вам мешало выполнять свою работу аж 3 дня, пока вы там валялись на расслабоне в тёплых помещениях, а люди замерзали насмерть в завалах на морозе?