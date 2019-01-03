Певец Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Наро-Фоминском районе Московской области, артисту было 63 года
Певец Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Наро-Фоминском районе Московской области, артисту было 63 года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Крис Кельми помог театру Ленинского комсомола со становлением музыкального коллектива, рассказал «Эху» главный режиссер Ленкома Марк Захаров.
Крису Кельми было 63 года.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
esol 03 января 2019 | 06:13
продолжительность жизни беспрецедентно выросла