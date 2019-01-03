Певец Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Наро-Фоминском районе Московской области, артисту было 63 года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Крис Кельми помог театру Ленинского комсомола со становлением музыкального коллектива, рассказал «Эху» главный режиссер Ленкома Марк Захаров.

Крису Кельми было 63 года.