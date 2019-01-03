Сильнейший за последние 50 лет тайфун обрушился на юг Таиланда

Сила ветра достигает 25 метров в секунду.

Тайфун Пабук -— это название рыбы на лаосском языке, пришёл на юг Таиланда накануне и принес с собой ураганный ветер и проливные дожди. Ожидается, что он пройдёт по югу королевства и захватит такие популярные среди туристов острова как Пхукет, Краби и Самуи. Туристов, приехавших туда на новогодние праздники, предупредили о разгуле стихии и попросили не купаться в море, а также быть осторожными. Выход маломерных судов в море запрещён — там ожидаются волны высотой до пяти метров.

Официальные власти утверждают, что у них есть всё необходимое для того, чтобы ликвидировать последствия ураганного ветра. При этом, шторм затронет только южные провинции Таиланда. Столица Бангкок и туристическая Паттайя -— в безопасности. Здесь если и ожидают, то только похолодание и дожди.

По информации местных СМИ, это самый сильный ураган с 1962 года. Тогда в результате действия тропического шторма на юге страны погибло 900 человек. Впрочем, сила нынешнего — гораздо ниже и, ожидается, что разрушений будет гораздо меньше. Как говорится в сообщении метеобюро Таиланда, шторм закончится к воскресенью.

Шторм также ожидают во Вьетнаме в дельте реки Меконг и в Камбодже, но его сила будет значительно уступать урагану в Таиланде.