Москва предоставила консульский доступ к задержанному в столице американцу

ФСБ обвиняет гражданина США в шпионаже.

Консульский доступ к 48-летнему Полу Уилану был предоставлен днем в среду – об этом сказала представитель российского МИД Мария Захарова. Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на требования Госдепартамента США увидеть задержанного соотечественника. Глава Госдепа Майк Помпео также сказал, что Вашингтон ждет объяснений от российской стороны в связи с произошедшим, и в случае необоснованности действий силовиков готов требовать возвращения американца на родину.

ФСБ задержала Пола Уилана за несколько дней до Нового года. Как сообщалось, он приехал в Москву на свадьбу своего друга. Известно, что мужчина работает в компании, производящей автозапчасти, а ранее был сотрудником консалтинговой фирмы и неоднократно посещал Россию. Уилан — бывший морпех, который был уволен из вооруженных сил в связи с обвинением в воровстве. О каких шпионских действиях ведут речь российские правоохранители, пока не уточняется.

По статье «шпионаж» американцу грозит до 20-ти лет лишения свободы.