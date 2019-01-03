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Эксклюзив Эха 06:00, 03 января 2019

Остается неизвестной судьба 8 жильцов дома в Магнитогорске, где прогремел взрыв

Ночью количество погибших выросло до 33. Утром 31 декабря обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа. Жители города принесли к месту трагедии цветы и свечи.

Состояние найденного под завалами дома в Магнитогорске 11-месячного Ивана Фокина остается тяжелым, однако угрозы ампутации ноги нет. Об этом «Эху» сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Как напомнил Рошаль, после обследования у ребенка было диагностировано обморожение и закрытая черепно-мозговая травма.

Комментарии

2

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tanyaya 03 января 2019 | 06:37

Леонид Рошаль - придворный путинский холоп. Что ему скажут, то и озвучит.
На самом деле никто вообще не поднимает тему того, что этого ребёнка мчс-овцы на двадцатиградусном морозе не желали искать почти двое суток, хотя отец ребёнка им сразу показал, где находится ребёнок.
А тех детей, которые были под завалами вместе с родителями, тех вообще не искали. Подождали, пока они гарантированно замерзнут насмерть, а уж потом и вытащили. Трупы детей.

tanyaya 03 января 2019 | 06:44

И ещё про Леонида Рошаля. Почему этот великий мастер лизоблюдства никому ничего не говорит по поводу того, что ребёнка в тяжёлом состоянии пришлось везти в Москву, подвергая его жизнь ещё одному риску?
В Магнитогорске больше нет детских больниц? И даже в Челябинске нет детских больниц, в которых можно вылечить малыша, находящегося в тяжёлом состоянии?
И что теперь? Всем мамам России срочно переехать в Москву, если они хотя получить медицинскую помощь для своих детей?
А почему так случилось на двадцатом году управления страной неэффективным менеджером Путиным, что в стране больше нет детской медицины нигде кроме Москвы?
Об этом придворный доктор Рошаль не проронил ни слова.

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