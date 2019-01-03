Остается неизвестной судьба 8 жильцов дома в Магнитогорске, где прогремел взрыв

Ночью количество погибших выросло до 33. Утром 31 декабря обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа. Жители города принесли к месту трагедии цветы и свечи.

Состояние найденного под завалами дома в Магнитогорске 11-месячного Ивана Фокина остается тяжелым, однако угрозы ампутации ноги нет. Об этом «Эху» сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Как напомнил Рошаль, после обследования у ребенка было диагностировано обморожение и закрытая черепно-мозговая травма.