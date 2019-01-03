ФСБ подготовила план антитеррористической защиты храмов
Их предлагается оборудовать тревожными кнопками, системами оповещения и видеонаблюдения, а также противотаранными устройствами. Все организации должны будут охраняться сотрудниками общественных объединений. Кроме того, в опубликованном документе говорится, что храмы разделят на три категории с разными степенями защиты в зависимости от площади и числа прихожан
Комментарии1
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yralez 03 января 2019 | 05:22
Ну и приёмом в штат.....кто еще не состоит.