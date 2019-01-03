ФСБ подготовила план антитеррористической защиты храмов

Их предлагается оборудовать тревожными кнопками, системами оповещения и видеонаблюдения, а также противотаранными устройствами. Все организации должны будут охраняться сотрудниками общественных объединений. Кроме того, в опубликованном документе говорится, что храмы разделят на три категории с разными степенями защиты в зависимости от площади и числа прихожан