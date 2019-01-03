Остается неизвестной судьба 8 жильцов дома в Магнитогорске, где прогремел взрыв
Ночью количество погибших выросло до 33. Утром 31 декабря обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа. Жители города принесли к месту трагедии цветы и свечи.
Комментарии1
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tanyaya 03 января 2019 | 05:31
Министерство чрезвычайных ситуаций давно пора переименовать в похоронную команду. Где они, там всегда бессмысленная и жестокая смерть тех, на чьи налоги они жируют. На #шойгадочка посмотрите, рожа в камеру не помещается, офшоры, дачи на миллиарды, папанька в кокарде больше башки, и никого - НИКОГО! - не спасают, только жрут в три хари и воруют.