В Ленинградской области мужчина погиб при запуске фейерверков
Как сообщили в СК, в поселке Бугры 30-летний житель поджег специальную трубу для фейерверков длиной 60 см и диаметром 25 см, а затем наклонился на ней, чтобы посмотреть, почему она не работает. В результате он получил смертельные травмы.
Комментарии2
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pmasel 03 января 2019 | 04:45
Купили Пошехонцы ружье. Один стреляет, другой в дуло смотрит.(с) Классика. )))
salut__521 03 января 2019 | 05:01
Смутно смахивает на очередное испытание путинской чудо-ракеты...