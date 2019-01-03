Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 33
Спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины, женщины и двух ее детей. Остается неизвестной судьба восьми человек, сообщили в МЧС. Рано утром 31 декабря обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. В Следственном комитете заявили, что приоритетной версией является взрыв бытового газа.
Комментарии1
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salut__521 03 января 2019 | 04:47
Долдонют как заведённые: взрыв бытового газу, взрыв бытового газу... Приоритетщики хреновы.