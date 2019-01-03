Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 33

Спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины, женщины и двух ее детей. Остается неизвестной судьба восьми человек, сообщили в МЧС. Рано утром 31 декабря обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. В Следственном комитете заявили, что приоритетной версией является взрыв бытового газа.