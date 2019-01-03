Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств

Это произошло 28 декабря в гостинице «Метрополь», сообщил источник «Росбалта». По его словам, Пол Уилан вел разведывательную деятельность в течение 10 лет. Накануне в СИЗО «Лефортово» его посетил посол США Джон Хантсман. Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.