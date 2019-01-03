Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Это произошло 28 декабря в гостинице «Метрополь», сообщил источник «Росбалта». По его словам, Пол Уилан вел разведывательную деятельность в течение 10 лет. Накануне в СИЗО «Лефортово» его посетил посол США Джон Хантсман. Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Комментарии3
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bashirov 03 января 2019 | 04:50
если вину признает тогда лет 10-12, если нет, тогда пусть 20 сидит, причем где нибудь в новой тюрьме для всех американцев, надо на новой земле построить где атомный полигон был.
kaplan911 03 января 2019 | 05:17
Наши доблестные спецслужбы попутали список приглашённых на свадьбу
с секретным ведомством?!
svoboda_ili_smert 03 января 2019 | 05:34
Подстава фсб-шная. И к бабке не ходи.