Количество погибших при обрушении многоэтажного дома в Магнитогорске выросло до 33

На данный момент неизвестна судьба восьми человек, сообщили в МЧС. Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет рассматривает в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа.