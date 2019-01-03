Количество погибших при обрушении многоэтажного дома в Магнитогорске выросло до 33
На данный момент неизвестна судьба восьми человек, сообщили в МЧС. Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет рассматривает в качестве приоритетной версии взрыв бытового газа.
Комментарии1
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salut__521 03 января 2019 | 03:45
Фюре уж на какие сутки затихарился ни слуху ни духу, а на хоккее-то тараторил без умолку. Уж не приключилось ли с ним какого счастья? Уж не подох ли от угрызений совести и без того задрипаннейшей?