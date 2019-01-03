Источник «Росбалта» утверждает, что задержанный в Москве гражданин США занимался шпионажем 10 лет
По его сведениям, Пол Уилан был пойман в гостинице «Метрополь» якобы при получении секретных сведений. Это список всех сотрудников одного из ведомств, сообщает информагентство. Бывший морпех был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ. Его брат рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга.
Комментарии2
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ostapba 03 января 2019 | 03:55
Прямо на Суматру он ехал..На могилу своей бабушки.
Инакше и не объяснить поездку на Россию в здравом уме.
Да и ДЕСЯТЬ лет уже бабочек ловит. Не коллекции же ради даже.
v_ochko_danko1 03 января 2019 | 04:02
...не он не шпиён, он ехаль на сватьбу к тругу, но ему случанно палошили в карманы секретные дакумэнты из паслетних рассийских ваенных расрапоток, а он тумал,што это патарок тругу на сватьбу! Накратить ортеном трушбы наротов и атпрвить на ротину в макадан на 20 лет.