Источник «Росбалта» утверждает, что задержанный в Москве гражданин США занимался шпионажем 10 лет

По его сведениям, Пол Уилан был пойман в гостинице «Метрополь» якобы при получении секретных сведений. Это список всех сотрудников одного из ведомств, сообщает информагентство. Бывший морпех был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ. Его брат рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга.