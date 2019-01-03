В Северном море сухогруз потерял контейнеры с ядохимикатами
Это произошло из-за шторма прошлой ночью. Один из крупнейших в мире сухогрузов шел из Португалии в Германию. Всего за борт смыло 270 контейнеров, опасные вещества содержали только несколько из них. Больше 20 контейнеров с плазменными телевизорами, мебелью и игрушками выбросило на берег двух голландских островов.
Комментарии2
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wild_division 03 января 2019 | 02:24
Вот куда вынесет контейнеры с ядохимикатами, вот в чем вопрос? А мы знаем.
ed10075 03 января 2019 | 02:25
Ключевой вопрос, - чей это был сухогруз, и кому принадлежали ядохимикаты.