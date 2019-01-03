В Северном море сухогруз потерял контейнеры с ядохимикатами

Это произошло из-за шторма прошлой ночью. Один из крупнейших в мире сухогрузов шел из Португалии в Германию. Всего за борт смыло 270 контейнеров, опасные вещества содержали только несколько из них. Больше 20 контейнеров с плазменными телевизорами, мебелью и игрушками выбросило на берег двух голландских островов.