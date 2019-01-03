Нацбанк Украины оштрафовал дочернюю структуру российского Сбербанка
Сумма составила почти 3,5 миллиона долларов. Причиной названы операции, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством. В декабре на Украине лишили лицензии дочернюю организацию другого российского банка – ВТБ/
Комментарии2
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kuzma36 03 января 2019 | 02:17
Надо взыскать деньги лично с Германа Оскаровича Грефа!
Сколько можно в поддавки играть с нацистами из хохлостраны?
benya_krik 03 января 2019 | 02:27
Отличная новость! Начался год прямо весело - и это еще Конгресс США не объявлял о новогоднем подарке мордору ))