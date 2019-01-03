Нацбанк Украины оштрафовал дочернюю структуру российского Сбербанка

Сумма составила почти 3,5 миллиона долларов. Причиной названы операции, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством. В декабре на Украине лишили лицензии дочернюю организацию другого российского банка – ВТБ/