Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Российский нападающий клуба «Вашингтон» был выбран капитаном команды Столичного дивизиона. Однако Овечкин заявил, что ему нужно отдохнуть перед второй половиной сезона и матчами плей-офф. Теперь, согласно правилам, форвард должен будет пропустить один матч регулярного чемпионата НХЛ.
Комментарии4
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turrinn 03 января 2019 | 01:39
овечкин, и на олимпиаду грозился приехать...
зажрался...
palm_coast 03 января 2019 | 02:12
turrinn:
Да Артур, ты бы жадно заглотил все что тебе не бросят., но не все такие голодные.
turrinn 03 января 2019 | 02:15
palm_coast:
ты такой быстрый,
как понос.
зачем?
sasha2011 03 января 2019 | 02:18
turrinn считает, что Овечкин зажрался.
Ничего подобного. Даже самый титулованный хоккеист без уважительной причины не откажется от повязки капитана ведущей команды в престижном турнире.
Наверное, он решил вставить выбитые передние зубы...