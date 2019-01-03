Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон» был выбран капитаном команды Столичного дивизиона. Однако Овечкин заявил, что ему нужно отдохнуть перед второй половиной сезона и матчами плей-офф. Теперь, согласно правилам, форвард должен будет пропустить один матч регулярного чемпионата НХЛ.