В Подмосковье умер певец Крис Кельми

Музыкант скончался в своем доме в Наро-Фоминском районе 1 января, но об этом стало известно только накануне вечером. По словам источника ТАСС, причина смерти устанавливается, но уже ясно, она не связана с криминалом. Кельми было 63 года. В разное время он был участником групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок ателье», потом начал сольную карьеру. Наибольшую известность ему принесли песни «Усталое такси» и «Ночное рандеву»