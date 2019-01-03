В Подмосковье умер певец Крис Кельми
Музыкант скончался в своем доме в Наро-Фоминском районе 1 января, но об этом стало известно только накануне вечером. По словам источника ТАСС, причина смерти устанавливается, но уже ясно, она не связана с криминалом. Кельми было 63 года. В разное время он был участником групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок ателье», потом начал сольную карьеру. Наибольшую известность ему принесли песни «Усталое такси» и «Ночное рандеву»
Комментарии2
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nikanor1975 03 января 2019 | 02:06
Земля пухом...
bvc1955 03 января 2019 | 02:09
Мне Крис Кельми запомнился по рок-опере театра «Ленком» «Юнона и Авось», где
группа «Рок-ателье», лидером которой был Крис Кельми. исполняла замечательную музыку композитора, Алексея Рыбникова. Светлая память Крису Кельми!!!